صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:19 م
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر - أسماء قورة
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كشف صلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن الوضع النهائي الذي وصل إليه مبنى النقابة الجديد، تمهيدًا لقرب افتتاحه، ونقل كل الإدارات إليه لخدمة المحامين في مكان يليق بهم.

وقال «سليمان»، إنه خلال فترة قليلة ستتسلم النقابة المبنى الجديد من الشركة المنفذة له، بعد قربها من الانتهاء من تشطيبه بالكامل، منوها إلى أن المدخل الرئيسي للمبنى لا ينقصه سوى تركيب الرخام وسيتم ذلك خلال الأيام القادمة.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة، أن المبنى الجديد سيكون به جراج مكون طابقين، وسيكون جاهز للعمل بعد افتتاح المبنى بشهر، متابعًا: «أن المبنى سيكون به جزء خاص للاستثمار، وسيكون لهم مدخل خاص بهم مطل على شارع عبد الخالق ثروت».

وأشار إلى أن الطوابق التي يتكون منها المبنى الجديد، مجهزة على أعلى مستوى من مكاتب وصالات مكيفة، وأدوات السلامة للتعامل مع أي خلل قد يحدث، وتواجد استراحات انتظار للسادة المحامين، وذلك خلال تواجدهم بالإدارات المختلفة.

وأوضح «سليمان»، أنه في إطار التحول الرقمي تستهدف النقابة إلى ربط كافة النقابات الفرعية بالنقابة العامة، حتى يتمكن المحامي بقضاء جميع خدماته بشكل إلكتروني وهو جالس بمكتبه، كاشفًا عن الإدارات التي سيتم نقلها للمبنى الجديد، وهي العلاج، السجلات، المراجعة، وبعض الإدارات الأخرى.

هذا وتفقد رجائي عطية نقيب المحامين، رفقه أعضاء مجلس النقابة العامة حسين الجمال، أبو بكر ضوة، محمود الداخلي، وسيف حماد، مبنى النقابة العامة الجديد، واستقبلهم عضو المجلس صلاح سليمان، وممثل شركة الإنتاج الحربي للإنشاءات، واستشاري المشروع.

ووجه النقيب العام، وأعضاء المجلس، الشكر لـ «سليمان»، على مجهوده خلال الفترة الماضية مما أسهم في إنجاز العمل خلال الشهر الحالي وقرب الانتهاء منه، إضافة لتوفير 5 ملايين ونصف جنيه، عقب مفاوضات له مع الشركة المنفذة.
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد
صلاح سليمان يكشف أخر التطورات بمبنى نقابة المحامين الجديد

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