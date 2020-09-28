قبل موقعة الأنفيلد.. ماذا قدم محمد صلاح خلال مواجهاته ضد أرسنال؟ (أرقام)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة الكرة الإنجليزية صوب استاد "الأنفيلد" مساء غدًا الإثنين، لمتابعة المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي ليفربول وأرسنال في قمة مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي.

يدخل ليفربول المباراة وفي جعبته 6 نقاط جمعها من انتصارين على ليدز يونايتد 4-3، وتشيلسي 2-0، بينما حصد فريق أرسنال 6 نقاط أيضًا بالفوز على فولهام 3-0، ووست هام 2-1.

ويسعي فريق ليفربول لمواصلة انتصاراته وحصد النقاط الثلاث أمام فريق أرسنال في مباراة الغد، من أجل الاستمرار في صدارة الترتيب ومواصلة رحلته للحفاظ على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الذي توج به الموسم الماضي.

ويعول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول على مجموعة من نجوم الريدز لتحقيق الانتصار على فريق أرسنال في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق والذي نجح في تسجيل "هاتريك" خلال مباراة فريقه الأولي بالبريميرليج أمام ليدز يونايتد.

أرقام محمد صلاح خلال مواجهاته ضد أرسنال

وسبق وتقابل محمد صلاح في 8 مواجهات رسمية ضد فريق أرسنال خلال مشواره الاحترافي بواقع (7 بقميص ليفربول – 1 بقميص تشيلسي)، حقق فريقه الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، سجل نجم الفراعنة 6 أهداف في شباك الجانرز، بينما أرسل 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

أول مواجهة جمعت محمد صلاح مع أرسنال كانت خلال احترافه في صفوف فريق تشيلسي وذلك في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي موسم 2013- 2014، وفاز الريدز بسداسية نظيفة وسجل "صلاح" هدفا لفريقه.

وبعد انتقاله لليفربول تقابل محمد صلاح مع أرسنال في 7 مباريات، أول مواجهة كانت بالدوري الإنجليزي خلال موسم 2017 – 2018، انتهت مباراة الدور الأول بالفوز 4-0 سجل هدفا وصنع آخر، بينما تعادل الفريقين 3-3 في لقاء الدور الثاني وسجل نجم الفراعنة هدفا.

وفي موسم 2018 – 2019 قاد محمد صلاح ليفربول في مباراتين ضد أرسنال بالبريميرليج، انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يحقق الريدز فوزا كاسحا في الدور الثاني بنتيجة 5-1 وسجل "صلاح" هدفا وصنع آخر.

وتجدد اللقاء بين نجم منتخب مصر وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي، حيث فاز الريدز 3-1 في الدور الأول وسجل صلاح هدفين، بينما خسر  في الدور الثاني 2-1، بينما تقابل الفريقين في لقاء بكأس الدرع الخيرية انتهي بالتعادل الإيجابي 1-1 وحسمه الجانرز لصالحه بركلات الترجيح 6-5.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول صلاح النني الدوري الإنجليزي الممتاز آرسنال

أخبار تهمك

بيع ثلاث لاعبين.. تفاصيل خطة برشلونة للتعاقد مع ديباي

منذ حوالي 3 ساعات

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 13 ساعة

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يواصل رفض العروض المغرية للتخلي عن فاتي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

درب "صلاح" وله تجربة وحيدة خارج إيطاليا.. 8 معلومات لا تعرفها عن "سباليتي" مدرب الأهلي المُحتمل

منذ 35 دقيقة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

طارق يحيي يكشف كواليس اعتراض بن شرقي على تبديله أمام الجونة

منذ أقل من ساعتين

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة توقيع الأهلي مع سباليتي لخلافة فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يحدد شروطه لتجديد عقده لمدة شهر مع الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة مثيرة في ملف فايلر والأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سيميوني يتحدث عن الظهور المميز لسواريز أمام غرناطة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شوبير يتغزل في طريقة تعامل كلوب مع أهداف محمد صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة خاصة لـ"فيرمينو" (صورة)

محمد صلاح بطل 2018 على حساب ماني وفيرمينو

محمد صلاح وهند صبري في صورة جديدة

فينجر يتحدث عن أسوأ لحظة في حياة محمد صلاح

تفاصيل تبرع محمد صلاح لمستشفى بسيون المركزي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

"الصحة": تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

برشلونة يحسم الصفقة الكبرى

12:28 ص

هرّب 650 ألف يورو.. إسبانيا تلاحق المقاول الهارب محمد علي بتهم غسيل أموال والتهرب الضريبي والنصب والاحتيال

09:31 م

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

06:59 م

خليفة فايلر.. مدرب عالمي على طاولة الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى