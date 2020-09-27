محلل سياسي يشيد بجهود الإمارات الإنسانية حول العالم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
Advertisements



أشاد الأكاديمي والسياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، بجهود الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم. 

 

وقال في تغريدة له على "تويتر"  "الإمارات ترسل طائرات تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى كل من كمبوديا وميانمار وكولومبيا وباخرة إماراتية تغادر إلى بيروت تحتوي على 2400 طن من مساعدات الإغاثة، كريمة أنت يا إمارات".

 

وتواصل الإمارات إغاثة كافة الدول التي تشهد كوارث إنسانية، وخاصة الدول النامية والفقيرة والمحتاج.

أخبار تهمك

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 5 ساعات

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعتين و 45 دقيقة

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من ساعتين

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 17 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى