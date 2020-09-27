محلل سياسي يشيد بجهود الإمارات الإنسانية حول العالم













أشاد الأكاديمي والسياسي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، بجهود الإمارات الإنسانية والخيرية حول العالم.









وقال في تغريدة له على "تويتر" "الإمارات ترسل طائرات تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى كل من كمبوديا وميانمار وكولومبيا وباخرة إماراتية تغادر إلى بيروت تحتوي على 2400 طن من مساعدات الإغاثة، كريمة أنت يا إمارات".









وتواصل الإمارات إغاثة كافة الدول التي تشهد كوارث إنسانية، وخاصة الدول النامية والفقيرة والمحتاج.