هل مصل الإنفلونزا يمنع الإصابة بكورونا؟.. طبيب يُجيب (فيديو)

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

قال الدكتور محمد سعيد، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، إن جميع الدراسات حول فيروس كورونا لم تجزم، والحديث عن ان الأطفال أقل عُرضة للإصابة بكورونا غير صحيح، فهناك أطفال أُصيبوا بفيروس كورونا بالفعل.وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن دخول فصل الشتاء مرتبط بظهور الأنفلونزا الموسمية، وأعراض فيروس كورونا تتشابة إلى حد كبير مع الأنفلونزا، فكلاهما فيروس تنفسي، ويبدأ برشح وبرد وكجة وتكسير في العظام وآلم في المفاصل وارتفاع في درجة الحرارة.وناشد أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، جميع المواطنين الذين يتاح لهم الحصول على مصل الأنفلونزا هذا العام حتى شهر يناير، مشددًا على أن الوقت الحالي هو الأنسب للحصول على مصل الأنفلونزا لجميع المواطنين أعلى من 3 سنوات.وشدد، على أن مصل الانفلونزا لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا، ولكن دور الأنفلونزا يتسبب في ضعف مناعة الإنسان ويجعله أكثر عُرضه للإصابة بكورونا.