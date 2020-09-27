تريزيجيه ينهي تدريباته مع استون فيلا لمواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:04 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

أنهي لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه تدريباتهم مع نادي استون فيلا استعدادا لمواجهة نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا الاثنين فى تمام الساعة السابعة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

ويرغب نادي استون فيلا لتحقيق الفوز لمواصلة البداية الجيدة فى البطولة الإنجليزية بعد ما حقق الفوز بالجولة الماضية أمام شيفيلد يونايتد 1 / 0.

أخبار تهمك

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 5 ساعات

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى