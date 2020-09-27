صدمة في مانشستر سيتي بسبب إصابة نجم الفريق

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي عن مدة غياب نجم هجوم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس عقب الإصابة التي تعرض لها أمام وولفرهامبتون.


وعلى صعيد آخر، استبعد المنتخب البرازيلي جابرييل جيسوس من مباراتي بوليفيا وبيرو يومي 9 و13 أكتوبر المقبل على الترتيب في إطار تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.


وقال جوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام:"جابرييل أصيب ضد ولفرهامبتون ولذلك سيغيب لمدة شهر، يعاني من مشكلة عضلية، كما أننا نفتقد سيرجيو أجويرو للإصابة".


واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"نمتلك العديد من الخيارات لتعويض غياب جيسوس وأجويرو، حيث لدينا ليام ديلاب وكول بالمر اللذان يمكنهما اللعب كمهاجمين أيضًا، سنرى ما سيحدث".

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 25 دقيقة

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعتين و 18 دقيقة

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعتين و 42 دقيقة

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى