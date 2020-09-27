صحيفة خليجية تشيد بالإمارات: استطاعت رسم صورة مميزة في أذهان العالم خلال كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
Advertisements


أكدت صحيفة خليجية، ان الإمارات استطاعت رسم صورة مميزة في أذهان العالم، من خلال حضورها الإنساني الفاعل في شتى بقاع العالم، فبالرغم من اهتمام جل دول العالم بتداعيات فيروس "كورونا" وتقليص نشاطاتها الإنسانية، إلا أن الدولة عاكست المسار بالالتزام بمكافحة العواقب الوخیمة الناتجة عن جائحة "كورونا" بمضاعفة حجم المساعدات الصحية لدول العالم المتضررة، بغض النظر عن الدين أو الوطن أو الجنس أو اللون، كما ساعدت الدول المتضررة من الكوارث مثل لبنان والسودان، دون أن تنسى دورها الريادي في دعم اليمنيين، بحرصها الكبير على إرساء القيم الإنسانية وزرع الخير. 

 

ولفتت صحيفة "البيان" الصادرة  إلى ان الإمارات تثبت يوماً بعد يوم أنها تسود المشهد الإنساني كونها مركز العمل الخيري بحق، فهي لا تألو جهداً في سبيل بناء الحياة الأفضل من خلال عطاء لا محدود، وهو نهج يستحق الإشادة فعلاً والتأمل فيه بالدراسة والاستفادة وتعميم التجربة. فهي باتت نموذجاً یُحتذى للاستجابة لحالات الطوارئ المجتمعية في العالم.. وفي هذا السياق، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن دولة الإمارات عززت من التزاماتها الإنسانية، التي تعُد ركيزة أساسية من ركائز السياسة الإماراتية، والتي لطالما أكدت قيادتها ضرورة مد يد العون والمساعدة للشعوب كافة.

 

و اختتمت صحيفة البيان افتتاحيتها مشدد على ان الإمارات أرض العطاء، استطاعت أن تحفر اسمها في وجدان الشعوب الشقيقة والصديقة من خلال القيم الإنسانية الجامعة، والروح البشرية المسؤولة، وتزرع الابتسامة على شفاه المحرومين، وتواسي جموع المنكوبين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 5 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يتلقى صدمة قوية بإصابة نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

04:18 م

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى