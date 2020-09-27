رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قامت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا وفريق العمل التنفيذي المرافق لها بعقد جلسه لإنهاء مشكلة ونزاع قائم منذ سبع سنوات وخصومه بين عائله بقريه السلاميه بمركز أجا محافظه الدقهليه.

وذلك بعد تقديم أحد الأطراف شكوى يتضرر فيها من عدم تركييب البوابه الخاصه بمنزله وعلى الفور تم الإستجابه للشكوى وقامت سيادتها بالمعاينه على الطبيعه وقد تم الإستماع إلى جميع الأطراف للمشكله للوصول للحل الأمثل بما لا يضر أى طرف من أطراف النزاع.

وبالفعل تم إنهاء المشكله وكذلك تم الصلح بينهم بعد فتره من النزاع فيما بينهم
وتقدمت رئيسة مركز ومدينة أجا بخالص الشكر والتقدير لأبناء العائلة لنبذهم الخلافات وإرساء روح المحبه والتسامح بينهم.
كما وجهت الشكر والتقدير لفريق العمل التنفيذي المرافق لسيادتها اللذي شارك لإنجاح هذا الصلح وجعله واقعا نسعد به جميعا
وندعو جميع المواطنين إلى إتباع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ونتأسى برسولنا الكريم لنشر السلام والمصالحات بين الأخوه ونتمسك بالأخلاق الساميه فيما بيننا جميعا
رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين
رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين
رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين
رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين
رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين
رئيس مركز ومدينة أجا تشهد جلسة صلح لإنهاء خصومة بين عائلتين

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