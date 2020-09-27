لهذا السبب.. محمد إمام يوجه الشكر لرياض الخولى

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وجه الفنان محمد إمام الشكر الفنان القدير رياض الخولى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.



حيث قام " إمام" بنشر فيديو ل الفنان رياض الخولى أثناء لقاء مع برنامج "صاحبة السعادة" وإشادته بتمثيلة وموهبته.



وعلق محمد إمام على الفيديو قائلا:" الفنان رياض الخولى اللى اتشرفت بالشغل معاه".



وكان احدث أعمال محمد عادل إمام فيلم لص بغداد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، وتخطت إيراداته الـ 10 ملايين في أقل من أسبوع.







والفيلم من بطولة محمد إمام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى