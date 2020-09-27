تفاصيل مصرع شاب على يد سائق توك توك بالدقهلية

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لقى شاب فى العقد الثانى مصرعه، بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية، إثر مشادة كلامية مع سائق توك توك، لخلاف بينهما على أولوية التحميل.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث،يفيد بورود بلاغ من مستشفى ميت غمر العام، بوصول جثة شاب فى العقد الثانى من عمره بها جرح نافذ أعلى الصدر.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العميد حسام حوسة مأمور قسم ميت غمر، والمقدم عبدالحميد الشورى رئيس المباحث،وتبين مصرع "ابراهيم عبدالحميد.إ.ا" ١٩ سنة،سائق توك توك ومقيم منطقة سوق الخضار بندر ميت غمر،إثر جرح نافذ اعلي الصدر.



وبالانتقال والفحص وسؤال والده "عبدالحميد.إ.ا"٥٢ سنة بائع اسماك، اتهم "إبراهيم.ب.م.ح" ١٨ سائق توك توك ومقيم دقادوس ميت غمر، بالتعدي علي نجله لحدوث مشاده كلاميه بسبب أولوية التحميل، تطورت الي مشاجره قام علي اثرها بالتعدي عليه بسلاح ابيض.



وتمكنت القوات الأمنية،من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وتم ضبط السلاح.



وحرر المحضر رقم ٦١٠١ جنح قسم ميت غمر لسنة ٢٠٢٠،جاري العرض علي النيابه لمتابعة التحقيقات.