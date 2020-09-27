مصر تناشد أرمينيا وأذربيجان بضبط النفس ووقف التصعيد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:26 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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قالت وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن جمهورية مصر العربية، تتابع ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع المتسارعة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم "ناجورنو-كاراباخ" وناشدت وزارة الخارجية في بيان لها، الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكد البيان على موقف مصر الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وذلك في إطار مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

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وفي سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية اليوم الأحد، إن مصر حرصت علي متابعة مراسم تنصيب "باه نداو" رئيسًا مؤقتًا للبلاد لإدارة العملية الانتقالية، وإذ تهنئ الرئيس والشعب المالي على هذه الخطوة الهامة.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تطلعها لأن يمثل هذا التطور ما يعضد من تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد، وأن تمر تلك المرحلة الانتقالية بسلاسة لكي تستعيد مالي وضعيتها إقليميًا ودوليًا.

كما أعربت عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمان بدعم من الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس).

وتؤكد مصر مجددًا على تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية، والتفافها حوله للوصول بالبلاد إلى بر الأمان سعيًا لتحقيق الديمقراطية والاستقرار اللذين يتطلع إليهما الشعب المالي، وتناشد المجتمع الدولي بضرورة العمل المشترك لضمان تمتع الشعب المالي خلال تلك المرحلة بكافة حقوقه الاساسية، وتجاوز هذه الفترة سعيًا لاستعادة مالي لدورها الهام أفريقيًا ودوليًا.

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الكلمات المفتاحية

مصر الخارجية أرمينيا أذربيجان

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