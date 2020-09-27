محافظة الجيزة: بدء رصف وتطوير شارع النيل بطول 6 كم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارع النيل بطول ٦ كم بداية من ميدان الجيزة، وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقه رصف وجزيره وسطي ورصيف مشاه ومسطحات خضراء، لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري هام و يشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة . أشار المحافظ بأن أعمال التطوير تهدف إلي توحيد النسق العام للشارع والحفاظ علي الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخري.

ولفت إلى أن الاعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتي نفق الجلاء ومن المقرر الإنتهاء من الاعمال خلال ٣ شهور.

أوضح المحافظ أن الشارع سيصل الي ٤ حارات في كل إتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاه و تدعيم الجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالاشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إناره ديكوريه لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في اعمال الصيانه للشارع بالإضافة إلي أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة علي كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

بالإضافة الي استغلال المساحات المهملة والغير مستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقه خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن إنتظار وإنشاء مقاعد وإستراحات ومحطات للإتوبيس.

وقد أكد المحافظ، علي الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلي المعايير والمواصفات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.

كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج مبدئى حوالي ٢٠٠ م تطوير شامل علي أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة , مشيراً بأنه سيتم إستلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.

وأكد راشد أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية الي المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية والغير مخططة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان ومسئولي وزارة النقل والشركة المنفذة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شارع النيل تركيب بلاط النيل الجيزة أعمدة الانارة

أخبار تهمك

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعة و 27 دقيقة

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ نصف ساعة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ أقل من نصف ساعة

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

غدا.. بدء تشغيل المرحلة الأولى من نفق النهضة

رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة يشهدان التشغيل التجريبي لنفق النهضة (صور)

استمرار الإغلاق الكلي لشارع "الطحاوية" والجزئي لـ"الجيزة" للتطوير والإصلاح

محافظ دمياط تتفقد رأس البر في جولات ميدانية (صور)

لإنهاء أزمات الرصف.. محافظ قنا يشدد على تكثيف العمل بالشارع القنائي (صور)

استمرار أعمال التجميل والتطوير الحضاري بشوارع وميادين الشرقية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

03:25 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى