محافظة الجيزة: بدء رصف وتطوير شارع النيل بطول 6 كم



تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذي عقده بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال الجيزة ومدير مديرية الطرق والنقل ومدير مديرية الإسكان ومسئولي وزارة النقل والشركة المنفذة.

بدأت محافظة الجيزة، أعمال تطوير شارع النيل بطول ٦ كم بداية من ميدان الجيزة، وحتى ميدان الكيت كات وذلك بالتعاون مع وزارة الطرق والنقل.وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن شارع النيل يعد من الشوارع الرئيسية وذات الطابع السياحي والتي تدهورت حالته من طبقه رصف وجزيره وسطي ورصيف مشاه ومسطحات خضراء، لكونه لم يدرج ضمن خطط التطوير منذ فترة زمنية طويلة خاصة أنه محور مروري هام و يشهد حركة مرورية عالية لقيامه بالربط بين الأحياء بمدينة الجيزة . أشار المحافظ بأن أعمال التطوير تهدف إلي توحيد النسق العام للشارع والحفاظ علي الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخري.ولفت إلى أن الاعمال تشمل قطاعين وهما القطاع السياحي بطول 2.5 كم بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات والقطاع السكني بطول 3.4 كم بداية من ميدان الجيزة وحتي نفق الجلاء ومن المقرر الإنتهاء من الاعمال خلال ٣ شهور.أوضح المحافظ أن الشارع سيصل الي ٤ حارات في كل إتجاه مع توفير أماكن انتظار للسيارات وإضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين ومسار سياحي مؤهل للمشاه بجانب تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاه و تدعيم الجزيرة الوسطي وجانبي الطريق بالاشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إناره ديكوريه لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في اعمال الصيانه للشارع بالإضافة إلي أنه سيتم تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتي ميدان الكيت كات يشمل توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة علي كورنيش النيل وتدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية وذلك لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.بالإضافة الي استغلال المساحات المهملة والغير مستغلة أسفل كوبري 6 أكتوبر في إنشاء منطقه خدمات للمواطنين وتخصيص أماكن إنتظار وإنشاء مقاعد وإستراحات ومحطات للإتوبيس.وقد أكد المحافظ، علي الشركة المنفذة بالبدء في الأعمال وتنفيذها بأعلي المعايير والمواصفات مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد.كما كلف المحافظ الشركة المنفذة بتنفيذ نموذج مبدئى حوالي ٢٠٠ م تطوير شامل علي أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقآ للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة , مشيراً بأنه سيتم إستلام الأعمال من خلال لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة.وأكد راشد أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في تطوير كافة المحاور المرورية الرئيسة والهامة المؤدية الي المناطق الأثرية والمزارات السياحية وذلك بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية والغير مخططة.