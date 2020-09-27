"الإتصالات": 41.42 مليون مستخدم للإنترنت بنهاية مايو الماضى

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلي 96.74 مليون بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 96.53 مليون بنهاية أبريل 2020 ونحو 93.76 مليون بنهاية مايو 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 41.42 مليون مستخدم بنهاية مايو 2020 مقارنة بنحو 41.06 مليون مستخدم بنهاية أبريل 2020 ونحو 36.19 مليون مستخدم في مايو 2019.

وبحسب التقرير فقد وصل عدد مستخدمو USB Modem إلى 2.30 مليون فى مايو 2020 مقارنة بنحو 2.37 مليون مستخدم في أبريل 2020 ونحو 2.91 مليون مستخدم فى مايو 2019.

وبلغت السعة الدولية للانترنت 2565078 مليار نبضة/ث بنهاية مايو 2020 ونفس النسبة في أبريل2020 مقارنة بنحو 1889082 مليار نبضة/ث بنهاية مايو 2019.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي 15.2% وذلك بناتج محلي بلغ نحو 108 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي الذي يسبقه، بنسبة مساهمة في النتاج المحلي الإجمالي بنحو 4.5% ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 8% خلال ثلاث سنوات.



