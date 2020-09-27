روجينا تغازل جمهورها بإطلالة مميزة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها، من مسلسل "أسود فاتح" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت روجينا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أنيق وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.


وعلقت روجينا  على الصورة قائلة "نجلا سعد مسلسل اسود فاتح".


يذكر أن آخر ظهور لروجينا في مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ونور، تأليف وإخراج محمد سامى.
روجينا تغازل جمهورها بإطلالة مميزة

أخبار تهمك

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ ساعة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

منذ نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

منذ 33 دقيقة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعة

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعة و نصف

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

04:01 م

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

03:25 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى