روجينا تغازل جمهورها بإطلالة مميزة

يذكر أن آخر ظهور لروجينا في مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، ونور، تأليف وإخراج محمد سامى.



نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة لها، من مسلسل "أسود فاتح" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت روجينا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان أنيق وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.وعلقت روجينا على الصورة قائلة "نجلا سعد مسلسل اسود فاتح".