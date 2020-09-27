تراجع الواردات المصرية من الوقود إلى 287 مليون يونيو الماضي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
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حققت الواردات المصرية من الوقود تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 287 مليون و137 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 705 مليون و148 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته نحو 418 مليون و11 ألف دولار.
 
وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الوقود توزعت بين واردات البترول الخام بقيمة 145 مليون و587 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 192 مليون و828 ألف دولار يونيه 2019، بتراجع بلغ 47 مليون و241 ألف دولار.
 
أما المنتجات البترولية فقد بلغت 108 مليون و846 ألف دولار يونيه الماضي، مقابل 460 مليون و908 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 352 مليون و62 ألف دولار.
 
وكانت الواردات المصرية البترولية وغير البترولية حققت تراجعا كبيرا في شهر مايو الماضي، حيث بلغت الواردات البترولية نحو 312 مليون دولار، مقابل 780 مليون دولار في شهر مايو من عام 2019، بتراجع بلغت نسبته نحو 60%، أما بالنسبة للواردات غير البترولية فقد بلغت قيمتها نحو 3 مليار و846 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 5 مليار و999 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 35.9%.
 
وسجلت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى نحو 3.30 مليار دولار خلال شهر يونيو 2020، مقابل 3.61 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع قدرها 8.6%، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 7.9%، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2020، مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا الفواكه الطازجة 10.5%، والملابس الجاهزة 2.5%، والبترول الخام 46.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4%.



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