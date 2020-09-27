"هنعمل لغبطيطا" لعمر كمال وحسن شاكوش تحصد 35 مليون مشاهدة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نجحت أغنية "هنعمل لغبطيطا"، لمطربي المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ 35 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".


أغنية "هنعمل لغبطيطا"، من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.


واحتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية "هنعمل لغبطيطا" ، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام منذ أيام، وعلق قائلاً: "الحمد لله 15 مليون ولسة للأسبوع الثاني تريند 1 مزيكا".


ويواصل عمر كمال، حفلاته في تونس خلال الأيام الحالية، قبل أن يعود إلى مصر نهاية الأسبوع المقبل، ليضع اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة والتي يشاركه بها الفنانة الإستعراضية جوهرة.


وفي سياق منفصل طرح عمر كمال، مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.


الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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