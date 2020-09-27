ليدز يونايتد يقتنص فوز قاتل من شيفيلد بالبريميرليج

إنتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد فوز قاتل على مضيفه فريق نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأحد بهدف واحد مقابل لا شيء وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدين أبناء الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا بالفضل في هذا الفوز الصعب لنجم الفريق باتريك بامفورد والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الثامنة والثمانين.





وبهذا الفوز رفع ليدز رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز السادس في الوقت الذي توقف فيه رصيد نادي شيفيلد يونايتد عند لا شيء من النقاط.



