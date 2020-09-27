ليدز يونايتد يقتنص فوز قاتل من شيفيلد بالبريميرليج

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
إنتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد فوز قاتل على مضيفه فريق نادي شيفيلد يونايتد اليوم الأحد بهدف واحد مقابل لا شيء وذلك لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين أبناء الأرجنتيني ماوريسيو بيلسا بالفضل في هذا الفوز الصعب لنجم الفريق باتريك بامفورد والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة الثامنة والثمانين.

وبهذا الفوز رفع ليدز رصيده من النقاط إلى النقطة السادسة في المركز السادس في الوقت الذي توقف فيه رصيد نادي شيفيلد يونايتد عند لا شيء من النقاط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليدز يونايتد شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ ساعتين و 43 دقيقة

طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

منذ 42 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ حوالي 4 ساعات

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

منذ 35 دقيقة

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

منذ ساعة و 13 دقيقة

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

غانا تعبر كينيا وتنتزع صدارة مجموعتها بتصفيات أفريقيا

المباريات المتبقية لمانشستر سيتي في البريميرليج بعد الفوز على بيرنلي

باتريس إيفرا: أرسنال فريق أطفال لن يتغيروا

بعد الفوز على وست هام .. أرقام فريق أرسنال خلال هذا الموسم

بعد الفوز على شيفيلد.. موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

بعد الصعود للبريميرليج.. تعرف على أرقام الساحر "مارسيلو بيلسا" مع ليدز يونايتد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

الزمالك يضع بندا هاما في عقد باتشيكو

03:01 م

ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

03:25 م

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

02:31 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 13.. «زيزينيا» أسطورة.. لن تكتمل

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى