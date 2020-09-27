طالب يقفز من الدور الخامس بعد ضبطه في أحضان خالته.. وقرار من النيابة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة التبين و15 مايو، مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثة طالب جامعي لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس، بمدينة مايو، أثناء هروبه بعد ضبطه يمارس الجنس مع خالته، وإرسال تقرير منفصل عن سبب الوفاة للوقوف على ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك. 

وتلقى المقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي بمجاورة 13، دائرة القسم، مفاده سقوط شاب من الطابق الخامس ومصرعه، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يدعى "أحمد.ر"، 25 سنة، وكان متواجدا لدى خالته بالشقة، وتربطهما علاقة محرمة "زنا محارم"، وأثناء قيامهما بممارسة الجنس، دخل نجل خالته، وشاهد والدته عارية في أحضانه، وحال محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور ألقت مباحث القسم القبض على المتهمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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