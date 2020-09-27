موعد مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:39 م
الاهلي
الاهلي
أحمد عصام
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يستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي يوم 17 أكتوبر المقبل، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي والوداد المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب، على أن يلتقي الأهلي مع الوداد في مصر يوم 23 من نفس الشهر في مباراة الإياب من دور النصف نهائي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الرجاء المغربي في النصف نهائي الآخر من دوري ابطال افريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب أيضا في المغرب.

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