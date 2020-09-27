ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن لقاء أرسنال

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أن لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مهددان بالغياب عن موقعة أرسنال يوم غداً الإثنين والتي ستقام على ملعب أنفيلد.





وقالت صحيفة " تليغراف " البريطانية أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر ولاعب الوسط تياجو ألكانتارا يعانيان من بعض الإصابات الغير محددة والتي لا تبدو في نفس الوقت خطيرة.





وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين لم يتدربا مع الفريق خلال الـ48 ساعة الماضية لذلك فإنهما مهددان بالغياب وعدم المشاركة يوم غداً ضد فريق نادي أرسنال في الوقت الذي ينتظر فيه كلوب الحصول على تقييمات خاصة بحالة اللاعبين.





يُذكر أن ليفربول حقق إنتصارين في الجولة الأولى والثانية على ليدز يونايتد وتشيلسي وشهدت المباراتين تسجيل خط هجوم الفريق لستة أهداف وأستقبلوا ثلاثة.



