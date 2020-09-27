رئيس الوزراء يتابع برامج التدريب للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:25 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، مع الوزراء لمتابعة برامج التدريب للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة جهود حصر أصول الدولة غير المستغلة، وتنظيم التصرف فيها.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية الجهود التى تقوم بها الدولة حاليا لحصر الأصول غير المستغلة التابعة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة، وتصنيفها، وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها، بما يحقق المصلحة العامة، مشددا على ضرورة التعاون الكامل من كل الجهات بتوفير البيانات المطلوبة للمختصين بهذا الملف، لإتمام المهام المطلوبة.

وذكرت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه في إطار عمل الحكومة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، تم البدء فى تنفيذ برنامج حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة، بهدف وضع تصور لتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة.

وأوضحت أن أهداف البرنامج تتمثل فى إعادة تقييم الاستفادة الحالية من الأصول والعمل على تعظيم الاستفادة منها، وتعزيز موارد الصندوق السيادي، وتحقيق الوفر بين الجهات بتوفير الاحتياجات من الأصول العقارية بين الجهات الحكومية، لافتة إلى أن نطاق الحصر يشمل كافة الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها.

وبينت أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولًا بأول، كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و5 وزارات.

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