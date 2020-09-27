حيل «السناتر» للتهرب من منظومة طارق شوقى الجديدة

مجموعات سرية فى الغربية والقليوبية والدقهلية للتهرب من التفتيش





ثلاثة أشهر مضت على قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الصادر فى يونيو الماضى باستمرار تعليق وجود الطلاب لتلقى العلم فى مقار المدارس والمعاهد والجامعات أياً كان نوعها، ضمن إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعليق التواجد بأى تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى ويقصد بها «الدروس الخصوصية» التى قد تتم فى سناتر مخصصة أو منازل الطلبة والمدرسين وتلك الأخيرة هى المنتشرة فى محافظات وجه بحرى وقبلى.





جاء ذلك تطبيقا لرؤية الوزير فى تطوير التعليم وتنظيم عملية الدروس الخصوصية فى نظام تشريعى تشرف عليه أجهزة الوزارة للهروب من ثقافة الدرس الخصوصى، ولتنفيذ الخطة استعانت الوزارة بالأجهزة الأمنية للتصدى لظاهرة لغلق أى مقرات لتنظيم الدروس الخاصة، بالرغم من ذلك رصدت «الفجر» نشاط المدرسين فى المحافظات للتحايل على تلك القرارات وفتح مقرات سرية.





1- مجموعات سرية





أول تلك التحايلات كان تنظيم مجموعات خاصة بين الطلاب والمدرسين كشف عنها حسام محمد، أحد أهالى المحلة، والذى قال لنا إن المدرسين استعانوا بمنازلهم كأماكن خاصة للتدريس، لكن بعد حملات الوزارة وإلقاء القبض على أحد المدرسين بالمحافظة أوقفوا النشاط، لكن خلال الفترة الماضية اتجهوا إلى تكوين مجموعات صغيرة فى منازل الطلاب خاصة من المرحلة الثانوية يصل عددها إلى 15 طالباً، رغم عدم إصدار الوزارة للمنهج الجديد.





وأضاف أن أجر الحصة فى المحلة يتراوح بين 50 و١٠٠ جنيه.





وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا أن نحو 26 مليون أسرة فى محافظات الجمهورية، تنفق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية حوالى 47 مليار جنيه، بنسبة 37.7% من إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم، وذلك حسب نتائج بحث الدخل والإنفاق 2017 - 2018 التى أعلنها الجهاز نهاية يوليو الماضى.





2- درس أونلاين





حيلة أخرى اعتمد عليها المدرسون فى القاهرة والمحافظات للهروب من قيود قرار مجلس الوزراء من خلال الدروس «أون لاين»، وبدأ المدرسون من مستخدمى تلك الحيلة بالتسويق لأنفسهم من خلال الطلاب القدامى ومعارفهم من أولياء الأمور فمثلا بينهم من حول مجموعاته إلى لقاء لمدة ساعة عبر تطبيق «zoom».





فى مركز طوخ بالقليوبية، اتجه عدد كبير من مدرسين المركز مؤخرا إلى التدريس أونلاين بأسعار تتراوح بين ٢٠ جنيها و٥٠ جنيها للحصة الواحدة بحسب عامر فهمى أحد الطلاب فى المركز، الأمر ذاته رصدناه فى عدد من المحافظات الأخرى كالدقهلية والشرقية .





الأونلاين لم يقتصر على مدن وقرى المحافظات فحسب بل تشكلت أكاديميات إلكترونية بديلة عن «سناتر» الدروس الخاصة، تستهدف جمع عدد أكبر من الطلاب وتقدم وظائف للمدرسين، فعلى جروب مخصص للدروس على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» انتشرت إعلانات تطلب مدرس رياضيات وأخرى فيزياء وفى مختلف المواد الدراسية، وتبلغ قيمة ما يدفعه الطالب فى هذه الدروس نحو 500 جنيه شهريا للمادة الواحدة.





3- حجز الدروس





وبالرغم من تأكيد مجلس الوزراء على قراره بعدم عودة العمل فى أماكن الدروس الخصوصية، إلا أن هناك عدداً من «السناتر» أعلن عبر صفحاتها على «الفيس بوك» عن فتح باب الحجز مثل سنتر النور بالمعتمدية بمحافظة الجيزة، وسنتر الفاتح فى منطقة عين شمس الغربية، وسنتر عين شمس التعليمى.



