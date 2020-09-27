أذربيجان تنشر فيديو للحظة تدمير منظومة دفاع جوي أرمينية

وثق مقطع فيديو، نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تدمير منظومة دفاع جوي للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وأظهر الفيديو، لحظات استهداف "معدات عسكرية قتالية للعدو"، وتدمير منظومة دفاع جوي من نوع "أوسا" خلال تدميرها برضة جوية.

وأسفر الهجوم المضاد الذي نفذه جيش أذربيجان، على جبهات مختلفة، عن القضاء على عدد كبير من عناصر القوات الأرمينية والمعدات العسكرية التابعة لها.

هاجمت أذربيجان، فجر اليوم الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.