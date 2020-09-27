هل يفعلها مصطفى ثابت؟

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
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الشباب أساس التغيير والعامل الحاسم فى نهوض أى مجتمع، بما لديهم من قدرة كبيرة على التطوير للأفضل وتسليط الضوء على التحديات التى تواجه أبناء جيلهم، فضلاً عن رسم تطلعاتهم المستقبلية، ومن ثم من الواجب علينا دعم هؤلاء الشباب واستثمار خبراتهم وطاقاتهم وإعطائهم الفرص لطرح آرائهم وتصوراتهم من خلال ترشحهم بمجلس النواب المقبل. ومن أبرز المرشحين الشباب والذى لديه طاقة هائلة تخوله لخوض تجربة الترشح وتحقيق طموحه فى الوصول للبرلمان، الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذى لموقع الفجر، والمرشح عن دائرة طامية وسنورس بالفيوم، على رقم 12 ورمز بندقية صيد، بانتخابات النواب 2020، على مقعد الفردى المستقل .

«ثابت» يخوض التجربة لخدمة أهل بلده، رافضا انتماءه إلى أى حزب سياسى إيمانا منه بأن المواطن هو السيد وصاحب حرية الاختيار.

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