رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:31 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول استدعاء رسمي من الاتحاد الانجولي لكرة القدم لضم «جيرالدو»، لاعب الفريق لمنتخب بلاده الشهر المقبل.

وأضاف أن جيرالدو سيغادر إلى أنجولا يوم 5 أكتوبر المقبل للانضمام إلى معسكر منتخب أنجولا الذي يُقيم معسكراً خلال الشهر المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

يذكر أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، قد منح جيرالدو راحة سلبية من مباراة طنطا أمس بالدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني حالياً؛ بسبب ضغط المباريات، وذلك بعد حسم الدوري رسميا للمرة الـ42 في تاريخ النادي والخامسة على التوالي.

وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.




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