تحذيرات في مدينة أمريكية من ميكروب في مياه الشرب يأكل الدماغ

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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صدرت تحذيرات لسكان بحيرة جاكسون، في ولاية تكساس، من استخدام مياه الصنبور بعد العثور على ميكروب قاتل يؤكل الدماغ في إمدادات المياه العامة بالمدينة.

وأكدت الاختبارات وجود أميبا في نظام إمدادات المياه، ويمكن أن تسبب الأميبا عدوى في الدماغ، والتي عادة ما تكون قاتلة.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، كانت حالات العدوى نادرة في الولايات المتحدة، حيث تم الإبلاغ عن 34 إصابة بين عامي 2009 و2018.

وقال مسؤولون في بحيرة جاكسون إنهم يعقمون إمدادات المياه لكنهم لا يعرفون كم سيستغرق ذلك من الوقت.

وطُلب من ثمانية مجتمعات في تكساس ليلة الجمعة عدم استخدام إمدادات المياه الخاصة بهم لأي سبب باستثناء المراحيض.

ورفع التحذير يوم السبت عن كل مكان باستثناء مدينة "ليك جاكسون" التي يزيد عدد سكانها عن 27 ألف نسمة.

قوالت السلطات في بحيرة جاكسون لاحقًا إنه يمكن للناس البدء في استخدام الماء، لكن يجب غليه قبل شربه. 

كما طُلب من السكان اتخاذ تدابير أخرى، بما في ذلك عدم السماح للمياه بأن تصل أنوفهم أثناء الاستحمام.

وحذرت المدينة من أن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة "معرضون بشكل خاص".

وذكر المسؤولون انهم كانوا يغسلون شبكة الميا، ثم سيجرون اختبارات للتأكد من أن المياه آمنة للاستخدام.

وقال "موديستو موندو"، مدير مدينة ليك جاكسون، للصحفيين، إن التحقيق في إمدادات المياه في المدينة بدأ بعد إصابة طفل يبلغ من العمر ست سنوات بالميكروب وتوفي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن العدوى تحدث عادة عندما يذهب الناس للسباحة أو الغوص في "أماكن المياه العذبة الدافئة".

ويعاني المصابون من أعراض تشمل الحمى والغثيان والقيء، بالإضافة إلى تصلب الرقبة والصداع، ويموت معظمهم في غضون أسبوع.

تم تأكيد إصابة سابقة في ولاية فلوريدا الأمريكية في وقت سابق من هذا العام، في ذلك الوقت، حث مسؤولو الصحة السكان المحليين على تجنب ملامسة الأنف للمياه من الصنابير وغيرها من المصادر.

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ميكروب تكساس الدماغ أميبا

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