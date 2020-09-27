نزلة السمان.. قصة فيديو فضح أكاذيب الإخوان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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لعل وقوع قنوات الجماعة الإرهابية في الفخ، ليس بجديد، بل كثرت وقائع افتضاح تحركاتهم الخبيثة وأكاذيبهم، أحدثها؛ تسجيل سينمائي لتظاهرات بنزلة السمان، عرضته قنوات الفتنة، على أنه يحدث في الواقع.

تسجيل سينمائي
البداية، حينما قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج فيديو، وتسريبه للمنصات الإعلامية الإخوانية، بهدف كشف أكاذيب الجماعة الإرهابية.

وبالفعل، أعدت فيديو داخل استديو، تداولته أبواق جماعة الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر، على أنه مظاهرة بنزلة السمان، رغم أنه مجرد "تسجيل سينمائى".

فضح الفيديوهات المزيفة
وأوضحت فضائية إكسترا نيوز، أن فيديو التظاهرات ليس إلا مجرد "تسجيل سينمائي"، فبركته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبثته لكي تتداوله الإعلام الإخواني المعادي.

وكشف الإعلام المصري، زيف قناة الجزيرة، حينما عرضت فضائية إكسترا نيوز، كواليس تصوير فيديو المظاهرة المزيفة، الذي نشرته قنوات الإخوان ومنصاتها الإلكترونية.

وأوضح الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفيديو مجرد "تسجيل سينمائي"، مشيرًا إلى أنه لو لم يكن هناك مظاهرات يصنوعها، لأنهم يسعون إلى إسقاط هذه الدولة فقط، هو هدفهم الأول والأخير.

وقال صلاح؛ "الجماعة اللي بتقول الإعلام المهني، الشركة المتحدة بعتتلهم فيديو هدية، وبتقولهم كل سنة وأنتوا طيبين.. هي دي المهنية يا جماعة؟ ده الإعلام؟، أستاذ تامر علي بيقول أنه شارك في المظاهرة دي، شاركت فيها أمتى يا تامر يا كذاب".

 وتابع:"إحنا اللي قومنا بتصوير الفيديو ده وبعتناه للقنوات الحلوة دي، ومعتز وكل القنوات بتاعتهم كمان ذاعتهم عشان تبين أن في زحف على القاهرة والجيزة، لكن طبعا دول كذابين، ومش قادر أصدق الحماس على التزييف والكذب".

بينما أشار الإعلامى يوسف الحسينى: "الناس دى بتدعى المهنية والتغطيات الحية، فلو غلطت أطلع قول، وأنت يا خالد لما بتنزل أي خبر مش قبلها بتتحرى الدقة قبل ما تنشر".

وطالب "الحسيني"، قناة الجزيرة بالاعتذار الرسمي على ما بدر منهم من كذب وتضليل فيما يتعلق بمظاهرة نزلة السمان، وبأن الزحف وصل للقاهرة.

واتجهت قنوات الجماعة الإرهابية، لبث المزيد من التقارير المفبركة والكاذبة والتي تعتمد في المقام الأول على مواصلة التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، وقامت القناة بتخصيص أرقام تليفونية لاستقبال الرسائل المحرضة والمخربة ضد الدولة المصرية بهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية.

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