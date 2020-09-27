إصابة 3 أشخاص في حادث سير بالمنيا

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أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.



تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد هشام حمزة، مأمور مركز شرطة العدوة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام دائرة المركز مما تسبب في إصابة 3 أشخاص من محافظتي الفيوم وبني سويف.

تم نقل المصابين إلي مستشفي العدوة، وإعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.



وعلى جانب اخر لقي شقيقان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرون في حوادث طرق بالمتم نقل المتوفيَّين والمصابين إلى المستشفيات العامة وتحررت محاضر بالمخالفات.نيا.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بمصرع شقيقين وإصابة 5 آخرين في 4 حوادث تصادم وانقلاب، بينها انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل ملوي، مما تسبب في وفاة عادل سمير عبدالنور، 35 سنة، عامل بناء، وشقيقه كرلس، 21 سنة، نجار مسلح مقيمين بمدينة ملوي، وانقلاب سيارة بمدخل تونا الجبل بالطريق الصحراوي الغربي، مما تسبب في إصابة شخصين، وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مدينة أبوقرقاص، وإصابة شخص في حادث انقلاب سيارة بمدخل قرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص.



وعلى جانب اخر أصيب، 4 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتي ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بحري كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي.

