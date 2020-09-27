اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:12 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تدمير 4 طائرات مسيرة حوثية بقاعدة الديلمي.

 

وتستهدف مقاتلات التحالف، ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء، ودمرت 4 مسيرات حوثية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

 

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

 

وتكثر الهجمات بالطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ، على المملكة، خلال الفترة الأخيرة، بسبب دورها في دعم الشرعية في اليمن، التي انقلب عليها الحوثيون.

 

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف انطلاق عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، لمواجهة استمرار الاستهداف المتعمد والممنهج للسعودية.

 

كما أعلن تركي المالكي، المتحدث باسم القيادة، اعتراض وتدمير 8 طائرات مسيرة وأربعة صواريخ أطلقت على السعودية مؤخراً، منها صاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على الرياض لكن جرى اعتراضه.

 

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قوات التحالف طائرة مفخخة السعودية اعتراض وتدمير طائرة

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