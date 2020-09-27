"الجوازات" السعودية: ضوابط وشروط إصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
ذكرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، عددا من الضوابط والشروط ذات الصلة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة الخاصة بها أثناء فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ويأتي ذلك عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:

الضوابط والشروط الخاصة بالفئة الأولى وهم: الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية وتشمل مايلي:

أولًا: تعذر تأدية المهمة الرسمية عن بُعد.
ثانيًا: أن لاتكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله.
ثالثًا: أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.
وبينت المديرية أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:
1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.
2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها، وما يفيد استيفاء الشروط المشار إليها.

وأشارت إلى أن الفئة الثانية هم: المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:

1 ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.
2 ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.
وتشمل الضوابط والشروط مايلي:
أولًا: ما يخص لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين في خارج المملكة:
1- إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة.
2- إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر.
3- تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة.
4- إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقًا من وزارة التعليم أو أحد ممثليات المملكة في البلد المراد السفر إليه، في حال وجود أبناء في عمر الدراسة.
ثانيًا: ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء خارج المملكة فتتطلب:
أ- تقديم شهادة الوفاة.
ب – إثبات صلة القرابة.

وأما الفئة الثالثة وهم: المواطنون المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، فإن الضوابط والشروط تتضمن:

أن يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:
1- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه ( وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.
2- بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة).
3- تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات أن خدمة إرسال الطلبات متاحة عن طريق منصة “أبشر – أفراد” للخدمات الإلكترونية، وأن إصدار التصاريح لهذه الفئات يتم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات وفقًا للضوابط والشروط المشار إليها.

أخبار تهمك

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعة الا ربع

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ ساعة و 15 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ ربع ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

02:00 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»