تعرف على الإجراء المتبع تجاه أي جهة تطلب صورة بطاقة الأحوال

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صرح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاس أنه لا يحق لشركات أو بنوك أو فنادق أو الشقق المفروشة أو شركات تأجير السيارات أو شركات الاتصالات أو المستشفيات الخاصة أو غيرها الاحتفاظ بصورة بطاقة الأحوال.



يأتي ذلك وفقًا لتعميم صدر من وزارة الداخلية مؤخرًا.



وذكر الجاسر بحسب صحيفة “الوطن”، أنه يحق لأي مواطن الاتصال بالشرطة أو تطبيق “كلنا أمن” والتقدم بشكوى ضد أي جهة تفرض عليه تصوير بطاقة الأحوال المدنية من أجل الاحتفاظ بصور منها.



وأكد أن الشرطة لديها تعميم أيضًا يمنع أي جهة كانت تصوير بطاقة الأحوال والاكتفاء فقط بالاطلاع عليها وتدوين البيانات وإعادتها لصاحبها، مبينًا أن النظام في الأحوال المدنية ينص على ذلك.