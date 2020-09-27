مجلس الدولة يبدأ تلقي الطعون على انتخابات مجلس النواب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
بدأ قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدرجة الأولى"، تلقي الطعون الانتخابية من المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للهيئة للوطنية للانتخابات وتم قبولها، ولكن لم يدرج أسمائهم بكشوف المرشحين، كما تتلقي الطعون على استبعاد بعض المقبول أوراق ترشحهم وإدراج أسمائهم بكشوف المرشحين، وذلك عقب غلق باب الترشح أول أمس.

وأقام أشرف أحمد سامي المتقدم بأوراق ترشحه بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، أول دعوى قضائية شق عاجل ضد رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وطالب بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والمتضمن رفض قبول أوراق ترشحه، وما يترتب علي ذاك من أثار أهمها قبول أوراقه الرسمية، ومنحه الرمز الانتخابي، وإدراج إسمه في كشوف المرشحين لانتخابات لس النواب المزمع اجرائها يوم ٢٤-٢٥ أكتوبر.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق وحريات " برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى، تعقد جلسة خاصة مسائية للنظر في ٥ طعون انتخابية علي عدم تلقي أوراق انتخابات بعض المتقدمين، ودعوى وقف انتخابات مجلس النواب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ ساعة و نصف

الأهلي ينسحب من صفقة مدافع إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم ملف رحيل الأجانب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

صدمة داخل الأبيض.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لإدارة الأهلي بشأن فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

منذ 43 دقيقة

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

منذ ساعة و 12 دقيقة

طلب فايلر يثير الذعر في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رغم الانتقادات.. مفاجأة سارة لنجم الأهلي

منذ 12 دقيقة

برشلونة يتعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:17 م

السيسي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى أصحاب الدعوات التخريبية

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة الوداد المغربي

01:13 م

الزمالك يكثف محاولاته لحسم كبرى صفقاته

02:00 م

تعرف على آخر تطورات صفقة الأهلي الذهبية

12:04 م

كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال

01:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»