كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:02 م
رينيه فايلر وحمدي فتحي
رينيه فايلر وحمدي فتحي
علي نبوي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة طنطا، مرانًا خفيفًا اليوم في «الساونا»، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لهم لمواجهة ضغط المباريات، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانا قويا في ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الترسانة.

وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع حمدي فتحي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ30 من مباريات الدوري الممتاز. 

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

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