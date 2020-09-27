كواليس جلسة فايلر مع نجم الأهلي
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:02 م
علي نبوي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة طنطا، مرانًا خفيفًا اليوم في «الساونا»، وذلك في إطار البرنامج الموضوع لهم لمواجهة ضغط المباريات، في الوقت الذي أدى فيه باقي اللاعبين مرانا قويا في ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الترسانة.
وفاز الأهلي على طنطا أمس بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة 30 من مباريات الدوري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع حمدي فتحي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم.
وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة طنطا التي أقيمت أمس وحسمها الأهلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ30 من مباريات الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها الأربعاء القادم في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
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