سيارة السقا الجديدة بـ6٫5 مليون جنيه.. وعين الحسود «تعطلها»!

علمنا أن الفنان أحمد السقا عقب تعاقده على مسلسل «نسل الأغراب» قام بشراء سيارة جديدة موديل العام التى لم تنتشر داخل مصر، بـ 6 ملايين ونصف المليون جنيه، لكن يبدو أن «عين الحسود» أصابت «السقا» عقب شراء السيارة، اكتشف أن بداخلها تقنية حديثة لا تتناسب مع شوارع مصر وهو ما أثار غضبه، خاصةً لضخامة المبلغ الذى اشترى به السيارة.





التقنية التى أغضبت السقا فى السيارة تحمل اسم «ISide» وهى تقنية حديثة جداً داخل هذه الفئة تحديداً من السيارات، وتعمل على إيقاف السيارة بشكل تدريجى إذا خرجت عن الحارة المخصصة لها للسير دون سابق إنذار، وفوجئ السقا أنه بمجرد السير فوق الخط الفاصل بين الحارات تبدأ فى «الفرملة التدريجية»، فرجع السقا للوكيل الذى اشترى منه السيارة، واشتكى كون التقنية لا تتناسب معه ومع السير داخل بعض المناطق فى مصر، وأنها فقط مناسبة للطرق السريعة، وحاول الوكيل حل هذه المشكلة من خلال إلغاء التقنية بعد الرجوع إلى «الشركة الأم» فى محاولة منهم لعدم تعرض السيارة إلى أية أعطال أو عيوب فى حال وقف هذه التقنية بشكل مؤقت فى سيارة «السقا»، خاصةً أنه كان متمسكاً بها بشكل كبير، وقام ببيع سيارة أخرى كان يمتلكها من أجل شرائها.





وعلى الجانب الاخر، تم الإعلان عن تعاون بين كل من السقا وأمير كرارة فى مسلسل واحد، من خلال تعاقدهما على مسلسل «نسل الأغراب»، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2021، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى مبنى على الصراع بين بطلى العمل، وانضم لأبطال العمل عدد من النجوم أبرزهم فردوس عبد الحميد، نرمين الفقى، أحمد صلاح حسنى، وأحمد السعدنى، ودياب، وأحمد مالك، وإدوارد، وأحمد داش.





كما ينتظر «السقا» عرض فيلمه الجديد «العنكبوت» الذى انتهى من تصويره فى شهر مارس الماضى ما بين شوارع القاهرة والجيزة وداخل الاستوديوهات، وأنه حالياً فى مرحلة «المونتاج» و«المكساج»، فيلم «العنكبوت» تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حول عالم المافيا والعصابات، ويجسد بطولته أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبدالوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وكان من المقرر عرض الفيلم فى موسم عيد الفطر الماضى إلا أنه تأجل بسبب ظروف «الكورونا».







