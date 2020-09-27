برشلونة يفوز على بايرن ميونيخ خارج المستطيل الأخضر

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:01 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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نجح نادي برشلونة في حسم صفقة الأمريكي سيرجينو ديست قادما من صفوف أياكس أمستردام متفوقا على بايرن ميونخ.

وذكرت إذاعة "راك" الإسبانية أن ديست ودع زملاءه في أياكس تمهيدا للسفر إلى برشلونة لإعلان انتقاله إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيصل الأحد، ويخضع للفحص الطبي، إلا أنه بسبب خوض الفريق الكتالوني مواجهة ضد فياريال فسوف يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الاثنين.

ووفقا لشبكة "ESPN" العالمية، فإن مسؤولي برشلونة حسموا صفقة ديست صاحب الـ 19 عاما مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات.

وفي حالة حسم التعاقد مع ديست، سيفوز بذلك برشلونة في معركته مع بايرن ميونخ، الذي حاول هو الآخر الحصول على خدمات موهبة أياكس.

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رياضة ديست حسم التعاقد برشلونة

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