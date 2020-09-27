«Netflix» توقف مسلسل «أبلة فاهيتا» خوفًا من الكورونا

قررت شبكة «Netflix» وقف تصوير مسلسل «أبلة فاهيتا» الجديد بشكل مفاجئ بعد شكوك حول انتشار فيروس «كورونا» بين العاملين فى لوكيشن التصوير، وأضاف المصدر أن القائمين على المسلسل حاولوا إقناع صناع «Netflix» أن الأمر لم يتعد إصابة أحد أفراد العمل بعطاس وإعياء شديد، وذلك رغبة منهم فى استكمال تصوير المسلسل بشكل طبيعى.





سبب الأزمة أن «فاهيتا» تقدم دور صاحبة كباريه خلال أحداث مسلسلها، وتمت الاستعانة بعدد من الراقصات الأجانب للرقص داخل هذا الكباريه، ولقوة مبردات الهواء داخل الاستوديو الذى يتم به تصوير المسلسل، وارتداء الراقصات لبدل الرقص طوال فترة التصوير، شعرت إحدى الراقصات ببوادر «إنفلونزا»، واستمرت فى العطاس وشعرت بالإعياء أثناء تواجدها فى اللوكيشن.





وشك أحد العاملين فى إصابة الراقصة بفيروس «كورونا» لتشابه الأعراض، وقام بتسريب الخبر، وقام بإرسال «إيميل» لشبكة «Netflix»، مما أثار قلق الشركة وأًصدرت قرارا بوقف فورى للتصوير، وتعارض ذلك مع رغبة فريق العمل.





لكن انتشر التوتر بين كل المشاركين فى المسلسل، وقبل مغادرة الراقصة للاستوديو، خضعت لفحص فيروس «كورونا المستجد» وتم أخذ مسحة منها، وثبت سلبية المسحة، وأنها فقط تعانى من إنفلونزا، وغادرت الراقصة للراحة واستئناف تصوير مشاهدها اليوم التالى، وقام فريق عمل المسلسل بإرسال صورة من سلبية العينة للقائمين على «Netflix» مما أقنعهم باستئناف التصوير ولكن بعد خضوع كافة فريق العمل لمسحات «كورونا» للتأكد من صحة وسلامة الجميع.





يشار إلى أن مسلسل «أبلة فاهيتا» الجديد من إخراج خالد مرعى، ويشارك فى بطولته الفنان باسم سمرة الذى يقوم بعنصر الرجال الأساسى أمام «الأبلة»، هذا بالإضافة إلى مشاركة الفنانة دنيا ماهر فى أحداث المسلسل، وعلمنا أن مسلسل «أبلة فاهيتا» الجديد يتكون من 6 حلقات فقط، تم تصويرها على مدار عدة أيام، ومن المقرر أن ينتهى التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ولم يتم تحديد موعد العرض النهائى، لكن من المتوقع أن يكون خلال شهرى سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، وتم التصوير فى مجمع استوديوهات قامت بتأجيره الشركة المنتجة فى مدينة السادس من أكتوبر، ولم يستقر القائمون على المسلسل ما إذا كان سيكون جزءاً واحداً أم عدة أجزاء، وهو ما يتوقف على نسبة مشاهدته ونجاحه، كما أنه من المقرر تصوير البرنامج الخاص بـ«أبلة فاهيتا» عقب الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل.



