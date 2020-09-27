لحماية اقتصادها.. سنغافورة تقرر تطبيق الحجر الصحى للعمال المهاجرين

تعتزم سنغافورة وضع عدد قليل من العمال المهاجرين في الحجر الصحي في مهاجعهم في حال تبينت إصابتهم بفيروس كورونا في مكان معيشتهم، في خطوة لتعديل نهجها للحد من عرقلة العمل وتحسين رفاهيتهم.





ووفقا لـ"الألمانية"، ترمي الخطوة إلى تقليل الاضطراب لاقتصاد البلاد، وسيتم عزل مجموعات أصغر عند ظهور حالة جديدة في المهجع - بدلا من مجموعة كاملة من العاملين - بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن وزارة القوى العاملة.





وسجلت سنغافورة 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد - 19 حتى ظهر أمس، وهناك عدوى مجتمعية واحدة لشخص يحمل تصريح عمل، حسبما ذكر موقع "سي إن أيه" نسخة سنغافورة.





وهناك خمس حالات جدية واردة من الخارج. وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 57 ألفا و685 حالة، يشار إلى أن أغلبية إصابات فيروس كورونا في سنغافورة هي لعمال أجانب يعيشون في مهاجع.





وكانت سنغافورة قد أعلنت أنها ستدعم الشركات، التي توظف العمال المحليين الجدد خلال الأشهر الستة المقبلة، في ظل برنامج جديد يهدف إلى تعزيز قوة العمل المحلية أثناء الجائحة.





وقالت وزارة القوى العاملة إن الحكومة تخطط لإنفاق مليار دولار سنغافوري (733 مليون دولار أمريكي) لتشجيع الشركات على "تقديم خطط التوظيف الخاصة بها". وأضافت أنه سيتم دفع أجر شهري كامل لا يقل عن 1400 دولار سنغافوري عن تلك الوظائف.





وستقوم الشركات المؤهلة بموجب برنامج تحفيز نمو الوظائف بتلقي دعم للأجور يصل إلى 15 ألف دولار سنغافوري عن كل توظيف محلي لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما و30 ألف دولار سنغافوري للعمال الأكبر سنا.

وقالت الحكومة إنها ستدفع 25 في المائة، من أول رواتب شهرية تصل لخمسة آلاف دولار سنغافوري لمن هم أقل من 40 عاما و50 في المائة، لمن هم أكبر من ذلك العمر.





وتواجه سنغافورة أسوأ ركود في تاريخها وسط جائحة فيروس كورونا، وارتفع معدل البطالة في سنغافورة إلى 2.9 في المائة، في الربع الثاني، وهو أعلى مستوى منذ عقد قبل الأزمة المالية العالمية.



