بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق برنيس أسوان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
محمد طه
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لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق برنيس أسوان في اليوم الأحد.

وبعد إبلاغ غرفة العمليات تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل المصابين لمستشفي جراحات اليوم الواحد بمرسي علم لتلقي العلاج وإيداع جثة المتوفي مشرحة نفس المستشفي تحت تصرف النيابة.

كانت أجهزة الأمن بالبحر الأحمر تلقت إخطارا بانقلاب السيارة رقم ٢٤٥٩ ح ه ط بالكيلو ٥٤ بطريق برنيس اتجاه اسوان وتبين ان المصابين أعمارهم تتراوح ما بين ٢١ إلى ٢٤ عام وجميعهم من محافظة أسوان وإصاباتهم مابين جروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتنشر الفجر بيانات وأسماء المتوفي والمصابين، على النحو التالي، عبد الرحمن عبدالله، 22 عامًا، محمد عبد الناصر محمد، 23 عاما، زياد أبو الحمد، 24 عاما، محمود حسن حسين، 21 عاما، محمد عبد الباسط محمد، 23 عاما، شادى حسين محمد، 23 عاما متوفى جميعهم محل إقامتهم أسوان.

وأكد مصدر طبى فى تصريح خاص ل'لفجر" إن إصابات جميع المصابين ما بين كسور وكدمات إلا حالتين حالتهم حرجة، موضحًا أنه تم تحويل الحالتين إلى مستشفى أسوان الجامعى.
تم تحرير محضر بالحادث وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105.

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