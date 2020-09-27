الهضيبي يكشف تفاصيل الجلسة الافتتاحية لـ"الشيوخ"

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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون، إن مجلس الشيوخ سيحدث نقلة نوعية في الحياة النيابية في مصر، فهو استكمالا لمسار الاصلاح السياسي، إذ يشارك فيه كوادر شبابية من مختلف الفئات داخل المجتمع إلى جانب عدد هام من الخبراء والمتخصصين، والتي ستشارك الدولة المصرية ومؤسساتها في عملية اتخاذ القرارات ومعاونة مجلس النواب في مهامه التشريعية.



وأشار الهضيبي، في بيان له، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ سيتم عقدها عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة انعقاد المجلس، مع القرار الجمهوري الخاص بتعيين الثلث الأخير من المجلس، طبقا لنص قانون مجلس الشيوخ لعام 2020، الذي حفظ لرئيس الجمهورية حق تعيين 100 عضوًا.



وكشف عضو مجلس الشيوخ، عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية للمجلس، قائلا: يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، وذلك وفقا للمادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيعمل بها مجلس الشيوخ لحين إعداد لائحة خاص به، والتي تنص على انعقاد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية.



وأكد الهضيبي أن تعيينات رئيس الجمهورية تتم وفقا لعدد من المعايير والضوابط أهمها حفظ حق المرأة بتخصيص 10% لها، أي بواقع 10 سيدات، ويجوز أن تزيد هذه النسبة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تمثيل المرأة جاء منصفا في المجالس النيابية في مصر 2020، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تمكين المرأة في كافة المجالات وإعطائها الفرصة الكاملة في ممارسة دورها السياسي وتحقيق كيانها داخل المجتمع والمساهمة في عملية التنمية.







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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

