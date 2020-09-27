من إمام البحر.. أحدث ظهور لمحمد الشرنوبى بعد حذف "قلبى ارتاح"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد الشرنوبي،  على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


ونشر الشرنوبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له ظهر فيها من إمام البحر، بإطلالة صيفية جذابة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.


يشار إلى أن آخر أعمال الشرنوبي مسلسل" ليه لأ"، الذى يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.


وعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.

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