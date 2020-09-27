أحدهم بشأن العمالة المؤقتة.. 3 تكليفات عاجلة من "السيسي" للحكومة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال افتتاحه مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني في مسطرد، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بـ 3 تكليفات عاجلة، في ضوء متابعته لكافة الأمور المتعلقة بالدولة والمواطنين خلال الفترة الأخيرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

وبلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار، وتم الانتهاء من تنفيذ المجمع بالتعاون مع القطاع الخاص، والمشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.

ويعد مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى لإنتاج المنتجات البترولية، أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى الجاري افتتاحها ودخولها الخدمة بالكامل، إذ يأتى في إطار برنامج طموح لوزارة البترول لتطوير صناعة التكرير وزيادة طاقات مصر التكريرية وقدراتها الإنتاجية من المنتجات البترولية، تأمينًا لاحتياجات السوق المحلية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز التوجيهات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد:

- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل، قائلا: "قولنا اشتراطات البناء والدنيا واقفة.. 6 شهور كتير لو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها للناس والمسار الجديد الذي ينظم عملية البناء في الشكل الجديد علشان تتحرك الدنيا".


- وجه الرئيس بضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، من أجل تحسين شكل المجتمع في منطقة مسطرد وتغيير حياة الناس إلى الأفضل، مضيفا: "نعمل ده وحياة الناس في مسطرد مش على أد المحور اللى بنفتتحه علشان الناس تتحرك بسهولة.. نبنى مساكن وإحلال مساكن صعبة.. وأنا شايف أراضى فاضية بتاع مين؟.. لو بتاع أهالى نشتريها".


- وجه الرئيس السيسي، الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجارى، قائلا: "طالما اتكلمت عن العمالة غير المنتظمة مش إدينا 3 شهور، طيب انتوا هتكملوا لأخر السنة ولا إيه.. الناس ظروفها صعبة.. فلو كان كده نكمل لغاية أخر السنة".





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