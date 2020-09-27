ردود فعل قوية لأولى حلقات حكاية "ضي القمر" لكنده علوش

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أشعلت اولى حلقات حكاية ضي القمر التي عرضت على قناة dmc مواقع التواصل الاجتماعي.


وانهالت التعليقات من الجمهور والنجوم مهنئة بطلة العمل النجمة كندة علوش على اولى حلقات المسلسل الذي يعيدها للساحة الفنية بعد غياب دام ثلاثة سنوات.


للاشادة بأدائها وباختيارها لموضوع حكاية "ضي القمر" الذي يناقش مشاكل الإنجاب والمشاكل الزوجية والعديد من القضايا الاجتماعية الجريئة.


حكاية ضي القمر مؤلفة من عشر حلقات وهي واحدة من حكايات مسلسل الا انا وتعرض بالتوازي على قناة dmc ومنصة watch it وهي فكرة الكاتب يسري الفخراني وتأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن ومن انتاج شركتي سينرچي وأروما.


ويشارك في بطولتها كل من محمد علاء -جامايكا - ومحمد شاهين و زينب غريب و أحمد عبد الله محمود ومحمود العمروسي و شريف خير الله وياسمين موافي.

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