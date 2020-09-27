



رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 وأعداد المقبولين بالكليات والمعاهد ومستنفذي الرغبات عبر بوابه الحكومه المصريه





يستطيع طلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكترونى على بوابة الحكومة المصرية لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى الموجود على استمارة النجاح.





يمكنك الدخول على اللينك التالي لمعرفة نتيحة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 ( اضغط هنا ).





وأعلنت وزارة التعليم العالى في بيان لها أمس أن عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الثالثة من طلاب الشعبة العلمية بلغ 108أآاف و274 طالبة وطالبة، ومن الشعبة الأدبية 74 ألفًا و190 طالبًا وطالبة.





وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إجمالى عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات من المرحلة الثالثة بلغ 105 آلاف و759 طالبًا وطالبة، منهم 83 ألفًا و667 بالشعبة العلمية و22 ألفًا و92 بالشعبة الأدبية، في حين تم ترشيح 71 ألفًا و143 من الطلاب لدخول المعاهد منهم 20 ألفًا و627 علمى و50 ألفًا و516 أدبى.





وأعلنت الوزارة أن عدد الذين استنفذوا الرغبات لإختيارهم كليات ومعاهد لا تناسب مجموعهم بلغ 5560 طالبًا وطالبة، منهم 3980 من طلاب القسم العلمى و1582 من طلاب القسم الأدبى، والذين سيتم فتح موقع التنسيق لهم مرة أخرى لتسجيل رغبات تتوافق مع الحد الأدنى المعلن للكليات والمعاهد.



