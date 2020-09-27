أخبار البورصة .. عمومية 3 شركات أدوية تعتمد توزيع أرباح علي المساهمين

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام عمومية 3 شركات  أدوية مقيدة بالبورصة بتوزيع أرباح علي المساهمين 


وأوضحت البورصة أن الجمعية العامة العادية لـكلاً من شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية،  القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية  قد إعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية 30/06/2020، بالإضافة إلى مشروع توزيعات الأرباح وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.

وأضافت ، أن نصيب المساهمين من الأرباح بالنسبة لشركة الأسكندرية للأدوية  قدر بنحو 15.50 جنيه نقدًا عائدًا على السهم عن العام المالي 2019-2020 ، بينما بلغ  نصيب المساهمين من الأرباح لشركة  القاهرة للأدوية  نحو 4 جنيهات نقدًا عائدًا على السهم عن العام المالي 2019-2020.

بينما بلغ  نصيب المساهمين من الأرباح لشركة العربية للأدوية نحو 4 جنيهات نقدا عائدا على السهم عن العام المالي 2019-2020.

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