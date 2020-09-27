أخبار البورصة .. عمومية 3 شركات أدوية تعتمد توزيع أرباح علي المساهمين





كشفت البورصة المصرية اليوم عن قيام عمومية 3 شركات أدوية مقيدة بالبورصة بتوزيع أرباح علي المساهمين









وأوضحت البورصة أن الجمعية العامة العادية لـكلاً من شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية و العربية للأدوية والصناعات الكيماوية قد إعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية 30/06/2020، بالإضافة إلى مشروع توزيعات الأرباح وفقًا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة.





وأضافت ، أن نصيب المساهمين من الأرباح بالنسبة لشركة الأسكندرية للأدوية قدر بنحو 15.50 جنيه نقدًا عائدًا على السهم عن العام المالي 2019-2020 ، بينما بلغ نصيب المساهمين من الأرباح لشركة القاهرة للأدوية نحو 4 جنيهات نقدًا عائدًا على السهم عن العام المالي 2019-2020.



