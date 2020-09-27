بعد كلمة وزير البترول.. السيسي ضاحكا: انت حاجة صعبة جدا (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين، إن الدولة تحتاج إلى مزيد من المشروعات حتى نعطي أمل للمصريين، ونوفر فرص عمل، ونعطي أمل لهم أن الوضع يتغير.

وأكد "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، اليوم الأحد، أن الدولة تدعم القطاع الخاص، وترحب بالمستثمرين في بناء وتنمية الدولة المصرية، مطالبا وزير البترول بالمشاركة المجتمعية في المشروعات التنموية بمسطرد.

ووجه حديثه لوزير البترول، "تقدر تشارك بمبلغ من التجمعات الموجودة بالوزارة"، ليرد وزير البترول: "50 مليون جنيه سنويا"، فعلق "السيسي" ضاحكا: "50 مليون إيه الكلام ده، إنت حاجة صعبة جدا، وعمال تقولي وفرنا قيمة مضافة، وتديني المبلغ ده".

وأضاف: "إحنا هنقول للناس في مسطرد إحنا هنضخ مليار جنيه سنويا لمدة 5 سنوات، هنبني مساكن".

ويشهد الرئس عبد الفتاح السيسي اليوم افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.. وفيما يلى أبرز المعلومات حول المشروع وأهميته:

- بلغت تكلفة استثمارات مشروع التكسير الهيدروجينى بمسطرد نحو 3.4 مليار دولار.
- المجمع تم الانتهاء من تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
- المشروع تعمل وحداته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 4.7 مليون طن سنويا من مختلف المنتجات البترولية عالية القيمة.
- تتنوع منتجات المشروع كالبنزين عالي الأوكتين والسولار بمواصفات الجودة الأوروبية Euro 5 والبوتاجاز ووقود الطائرات والنافتا والفحم وغيرها.

- المجمع الجديد يعد أحد أهم وأحدث المشروعات البترولية الكبرى.
- المشروع يستهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المواد البترولية.
- يعد مجمع مسطرد نموذجا متميزا لذلك لدوره الهام في تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.
- المشروع يضم وحدات التكسير الهيدروجينى للمازوت والتفحيم والتقطير التفريغي ومعالجة الكبريت ومعالجة وإصلاح النافتا ومعالجة السولار ووحدة انتاج الهيدروجين ووحدة لمعالجة مياه الصرف.
- يعتمد المجمع في مدخلات إنتاجه على المازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير بمسطرد.

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