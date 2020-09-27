7 رسائل جديدة من الحكومة بشأن مخالفات البناء.. تعرف عليهم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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من آن لآخر، تحرص الحكومة على تقديم رسائل للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء ذلك الملف الذي تسعى الحكومة جاهدة على انهاءه خلال الفترة المقبلة للتخلص من ظاهرة البناء العشوائي التي ظهرت بعد عام ٢٠١١.

وفي الفترة الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الانتهاء من إقرار الاشتراطات البنائية الجديدة قبل مهلة الـ 6 أشهر التي تم الإعلان عنها من قبل، متابعا: "قولنا اشتراطات البناء والدنيا واقفة.. 6 شهور كتير لو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء واعلنوها للناس والمسار الجديد الذي ينظم عملية البناء في الشكل الجديد علشان تتحرك الدنيا".

يذكر أن من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعى، والتعدى على الاراضى الزراعية بالقليوبية من 2001 وحتى الان، بلغ أكثر من 6 ألاف فدان زراعى.


وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز رسائل الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء:

- المهلة الأولى للتصالح تنتهى في 30 سبتمبر، وإذا لم تستكمل الأوراق هناك مهلة حتى 30 أكتوبر.

- أن المبانى المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها وسيتم إزالتها، يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- لا يجوز التصالح فيها كالبناء على أراضى ملك للآثار أو تعدى على نهر النيل.

- حالات الإزالة الحالية هي العقارات التي يتم البناء فيها بعد أبريل 2019، والتي تم بناؤها على الأراضي بها آثار وحرم نهر النيل، والدولة لن تهدم عقارات بها مواطنين وأسر.

- رئيس الوزراء أعطي الحرية الكاملة لكل محافظ في تحديد سعر التصالح ويؤكد على مراعات البعد الاجتماعي للمواطن.

- متر التصالح في القرى 50 جنيهًا ولا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك، لأنه الحد الأدنى في القانون.

- طلبات التصالح في مخالفات البناء بكافة المحافظات بلغت مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن

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