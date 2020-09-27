توجيهات وتحذيرات.. أبرز رسائل السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عدد رسائل هامة خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد:



تعليق السيسي علي دعوات الأخوان:



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوات الفوضى على مدار الأيام الماضية، قائلا: "أنا بشكر المصريين.. حاولوا يولعوا الدنيا الأيام اللي فاتت، وبيستغلوا المواقف الصعبة اللي بنمر بها"، مضيفا "لو مسكتناش وصلحنا هنمر بظروف صعبة.. وهما بيختاروا الظروف الصعبة عشان يشككوا الناس.. ده رهان على المصريين أنهم مقدرين اللي بيتعمل".



واكد السيسي علي وعي الشعب المصري وعدم انسياقه وراء تلك الدعوات معلقًا "الرهان على الناس، والرهان كان كسبان السنوات الماضية لأننا بنصلح في الأرض مش بنفسد، إحنا بنعمل إصلاح".



السيسي عن إزالة مخالفات البناء:



شدد السيسي خلال كلمته في افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني، أن الهدف من إزالة المخالفات هو انتقال المواطنين الي مناطق سكانية تليق بالمواطنين قائلا: "اوعوا تتصورا إننا ممكن نزيل ونسيب الناس"، مضيفا: "أنا بأكد عشان محدش يشتغل على الناس ويقولهم هتروحوا فين.. أي ساكن في بيت يتم إزالته يتم نقله لمكان آخر، وبنعوضه دي ثوابت".



إصلاحات الدولة:



أكد السيسي أن الإصلاحات التي تتم من الدولة بهدف تطوير منطقة شرق القاهرة لخدمة المواطنيين فقط، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون سيارة تتحرك يوميا في هذه المنطقة، معلقا: "مبنعملش إجراء إلا في إطار خطة متكاملة للدولة لتحقيق راحة الناس".



مطالبة بتوسيع طريق الدائري:



طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع طريق الدائري بنهاية 2020 لتحقيق الراحة للمواطنين، مشيرًا الي وجود فرصة لإيجاد أرض لاستخدامها في توسعة الطريق، معلقا: "كنا هنوسع أكتر"



مبالغ ضخمة لحل مشكلات الدولة:



كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة أنفقت مبالغ نحو 380 مليار جنيه خلال 7 سنوات لحل مشكلات مستمرة، قائلا "لو في خلال السبع سنوات لم نكن في حاجة لإنفاق هذا المبلغ داخل العاصمة.. كان سيتم توجيهه لمناطق أخرى لاستقرار وضع القاهرة"



خطة تطوير الطرق:



اشار السيسي إلي أن الدولة تحرص علي إنشاء مشروعات قومية لخدمة المواطنين، حيث تم إنشاء 22 كوبري خلال ستة أشهر فقط لخدمة المواطنين، معلقا: "ده بيتعمل عشان يريح الناس".



العمالة الغير منتظمة

أصدر "السيسي"، قرارًا بضرورة استكمال صرف إعانة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام، معلقا: "الناس ظروفها صعبة.. نكمل ولو في طلبات جديدة نشوفها"



توجيه لرئيس الوزراء:

فيما وجه رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من وضع اشتراطات البناء وإعلانها على المواطنين في أقرب وقت ممكن معلقا "الدنيا واقفة، وده مش من المصلحة"



خطة الاصلاح والتعمير في ظل كورونا



قال السيسي إن مصر تمكنت من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي رغم صعوبته، مضيفا: "بفضل الله عدينا منه وحققنا انجازات الدنيا كلها بتتكلم عليها".



واستكمل "الدنيا كلها بتقول على مصر بسم الله ماشاء الله.. إزاي في كل الظروف دي مثل كورونا، وتأثر حركة التجارة العالمية، ومصر ظلت بخير"



السيسي عن مصر:



وقد علق الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أحداث التي تشهدها العالم في ظل تداعيات فيروس كورونا قائلا "كام دولة راحت.. ومصر لا، ربنا قال مصر لا، وهتفضل مصر لا، ربنا يحميها ويعنها ويقويها ويطورها ويكبرها بصبرنا وتحملنا وفهمنا".



تحذير من السيسي:



حذر السيسي من معسكرات اللاجئين فهي تهدف الي تخريب ودمار البلاد، معلقا "الطفل اللي دخل معسكر لاجئين وعنده 10 سنوات وحاليا عنده 20 سنة، هيشتغل إيه.. هيروح يشتغل في ليبيا، ولو مأخدناش بالنا يجوا يشتغلوا في مصر ويدمروها.. الموضوع كبير".



رسالة للجماعات الارهابية:



قام السيسي بتوجيه رسالة شديد اللهجة للقائمين على دعوات التخريب قائلا: "تفتكروا أنتم مفسدين أم مصلحين في الأرض.. لا يمكن ربنا يقبل ده ولا يساعد عليه".

