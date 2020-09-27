رئيس جامعة بني سويف للحاصلين على برنامج مكافحة الفساد: عليكم نشر قيم النزاهة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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ألتقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاحد، 10 من العاملين بالجامعة والحاصلين على البرنامج التدريبي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والذى عقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية في الفترة من 20 وحتى 24 من الشهر الجاري.

وأشار الدكتور منصور أنه تم خلال البرنامج التدريبي عقد محاضرات لتوعية العاملين المشاركين في تلك الدورة عن مكافحة الفساد بكافة صوره المختلفة، وتأثيرها على الدولة وانعكاسها على المواطنين، موجهًا رسالته إلى العاملين بالجامعة والحاصلين على تلك الدورة بضرورة توعية باقي العاملين بما حصلوا عليه أثناء فترة التدريب نظرا لما تمثله من أهمية لمكافحة كافة صور الفساد ونشر قيم النزاهة.

واثنى رئيس الجامعة على دور الرقابة الإدارية في عقد تلك الدورات لكافة العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة نظرا لما تحمله من ترسيخ ووضع معا.

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