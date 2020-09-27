الزمالك يرد على عرض الشباب السعودي لضم أوناجم

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تفاوض الشباب السعودي، للحصول على خدمات اللاعب المغربي محمد أوناجم، عقب نهاية الموسم الجاري.





وتحدثت تقارير سعودية عن رغبة مسؤولي الشباب السعودي في التعاقد مع الجناح المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وضع بند أحقية الشراء.





من جانبه قال مرتضى منصور في تصريحات صحفية: "لم نتلق خطابات رسمية من الشباب السعودي في هذا الشأن".





وأضاف رئيس الزمالك: "ملف رحيل بعض اللاعبين لن يتم فتحه خلال الفترة الحالية".





وأتم: "الفريق بصدد استكمال دوري الأبطال بمواجهة الرجاء. لا حديث عن كافة العروض لحين الانتهاء من البطولة القارية".