بتوجيهات الرئيس.. مفتاح: حلم المتحف الكبير والمنطقة المحيطة يتحقق

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قال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، إن ما يدور في المنطقة المحيطة للمتحف الكبير هو حلم بالغ الدقة ويتم ذلك بتوجهات من رئيس الجمهورية، والعمل فيها يتم على قدم وساق ونسعى إلى إزالة التشويهات البصرية من المناطق الأثرية.



جاء ذلك على هامش مؤتمر تسلم المتحف المصري الكبير -مركز ترميم الآثار- اليوم شهادة اعتماد المواصفات الدولية القياسية لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية الأيزو 2018: 45001ISO، حيث قام المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد بتسليم شهادة الأيزو للواء عاطف مفتاح.



وأوضح مفتاح، أن هضبة الهرم بلغت تكلفتها حتي الآن حوالي 450 مليون جنية والهدف منها هو ربط المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات بحيث يكون متحف مكشوف، لافتا أن ذلك تم علي مساحة 9300 فدان بالمنطقة المحيطة.